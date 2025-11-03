İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Beşiktaş, yarın Buducnost VOLI deplasmanında

KT Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

3 Kasım 2025 Pazartesi 09:39
Beşiktaş, yarın Buducnost VOLI deplasmanında
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle karşılaşacak.

Moraca Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, organizasyondaki son mücadelesinde Fransa temsilcisi Cosea'yı 90-60 mağlup etti. Beşiktaş GAİN, grubunda lider konumda bulunuyor.

Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Karadağ ekibi ise 3. sırada yer alıyor.

