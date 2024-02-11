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Spor

Beşiktaş, yarın Burak Yılmaz'a karşı mücadele edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Burak Yılmaz'ın başında olduğu Kayserispor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA11 Şubat 2024 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Beşiktaş, yarın Burak Yılmaz'a karşı mücadele edecek
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

- Beşiktaş'ta gözler yeni transferlerde

Siyah-beyazlı takımda yarın gözler yeni transferlerde olacak.

Dün düzenlenen törenle Beşiktaş'a katılan Ernest Muci ve Al-Musrati, teknik direktör Fernando Santos'un forma vermesi halinde yeni takımının formasını ilk kez giymiş olacak.

Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Joe Worrall ise Antalyaspor'la deplasmanda oynanan kupa maçında Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.

- EKSİKLER ÇOK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Jonas Svensson ve Rashica'nın durumu son antrenmanın ardından belli olacak.

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Salih Uçan'ın yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampına giden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku, Kayseri'de görev yapmayacak.

- BURAK YILMAZ'A KARŞI

Beşiktaşlı futbolcular, bu sezon ligde 4 maç siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu yapan Burak Yılmaz'a rakip olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu siyah-beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.

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