İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5847
  • EURO
    48,8842
  • ALTIN
    5085.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş yarın Lietkabelis Panevezys deplasmanında
Spor

Beşiktaş yarın Lietkabelis Panevezys deplasmanında

BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş GAİN yarın Lietkabelis Panevezys ile kozlarını paylaşacak.

AA30 Eylül 2025 Salı 13:02 - Güncelleme:
Beşiktaş yarın Lietkabelis Panevezys deplasmanında
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımına konuk olacak.

Kalnapilio Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bir diğer Türk temsilcisi Türk Telekom ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlı takım, normal sezonda ayrıca Buducnost VOLI (Karadağ), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Dolomiti Energia Trento (İtalya), London Lions (İngiltere), Niners Chemnitz (Almanya), Panionios (Yunanistan) ve Ratiopharm Ulm (Almanya) takımlarıyla karşılaşacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

  • Lietkabelis Panevezys
  • Beşiktaş GAİN
  • BKT Avrupa Kupası

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.