Beşiktaş yarın Lietkabelis Panevezys deplasmanında

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımına konuk olacak.

Kalnapilio Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bir diğer Türk temsilcisi Türk Telekom ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlı takım, normal sezonda ayrıca Buducnost VOLI (Karadağ), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Dolomiti Energia Trento (İtalya), London Lions (İngiltere), Niners Chemnitz (Almanya), Panionios (Yunanistan) ve Ratiopharm Ulm (Almanya) takımlarıyla karşılaşacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

