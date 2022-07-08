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Spor

Beşiktaş yarın Werder Bremen ile oynayacak

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçını yarın Almanya'nın Werder Bremen takımıyla yapacak.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 14:10 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarına devam etti.

Kamp yapılan otelin sahasındaki antrenmanın ilk bölümünde salonda aktivasyon çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, saha idmanına ise istasyonlarda başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılarak 7'şerli takımlar halinde baskı, top kontrolü ve pas idmanı yapan Beşiktaşlı futbolcular, son bölümde ise taktik çalıştı.

Taktik idmanında çeşitli dizilişleri oynatan teknik direktör Valerien Ismael, oyunu sık sık durdurarak futbolcularına almaları gereken pozisyonlar ve hücum organizasyonları konusunda uyarılarda bulundu.

Ağrıları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Emrecan Terzi antrenmana katılmazken, kondisyon idmanı sonrasında Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou takımdan ayrı kendi programları doğrultusunda çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçını Werder Bremen ile yarın TSİ 17.00'de Tivoli Stadı'nda oynayacak.

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