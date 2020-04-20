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Spor

Beşiktaş'a 10 numara futbolcu: Nico Gaitan

Adem Ljajic'ten bu sezon verim alamayan Beşiktaş, !0 numara arayışlarına başladı. Son dakika haberine göre siyah beyazlı takımın transfer gündeminde sezon sonunda Lille ile sözleşmesi bitecek olan Nico Gaitan var.

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:01
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Süper Lig'de bu sezon hedeften uzaklaşan ve bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı.

Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen on numara Nico Gaitan'a kanca attı.

Ocak'ta gündeme gelen Arjantinli futbolcu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer ederek orta alana dinamizm getirmeyi hedefliyor. Devre arasında ABD Kulübü Chicago Fire'da forma giyen, ara dönemde Lille ile 6 aylığına anlaşan futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. (Sabah)

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