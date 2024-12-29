Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel oylarını kullandı.

OY KULLANMA İŞLEMİNİN ARDINDAN SERDAL ADALI'DAN İLK AÇIKLAMA

7 numaralı sandıkta oy veren Serdal Adalı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Adalı, "İyi bir katılım olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş çok önemli bir seçim geçiriyor. İnşallah Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Genel kurula gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum, gelip oylarını kullandıkları için. Hakkımızda hayırlısı, kazanan yine Beşiktaş olsun. Ben hep 10 binin üstü olacağını tahmin ediyordum. Herkes geldi, iradesini koydu, oyunu kullandı. Ama son oy kullanılıp, son oy sayılmadan bu işlerde yorum yapmak doğru değil. Hakkımızda hayırlısı" şeklinde konuştu.

HÜSEYİN YÜCEL SANDIK BAŞINDA KONUŞTU

Serdal Adalı gibi oyunu 7 numaralı sandıkta kullanan Hüseyin Yücel, sandık başında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Yücel, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsa da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Halihazırda evinde oturan, oyunu kullanmamış genel kurul üyelerimiz varsa, bir hastalıkları, manileri yoksa onları oy kullanmaya davet ediyoruz. Günün sonunda sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaşımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Serdal Adalı seçilsin, kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz" ifadelerini kullandı.