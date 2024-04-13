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Spor

Beşiktaş yeni liderini Portekiz'de buldu! Kartal'ın son gözdesi Sebastian Coates

Savunmasına lider özellikleri ağır basan bir stoper takviye etmek isteyen Beşiktaş aradığı ismi Portekiz'de buldu. Siyah beyazlı ekip, yeni sezon için kulübü ile anlaşma sağlayamayan Uruguaylı stoper Sebastian Coates'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Takvim13 Nisan 2024 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni liderini Portekiz'de buldu! Kartal'ın son gözdesi Sebastian Coates
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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için isteyen Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Defansta liderlik rolünü üstlenebilecek bir futbolcuya kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

SEBASTIAN COATES GÜNDEMDE

Kara Kartal'ın Sporting Lizbon ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan ve Portekiz ekibi ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Uruguaylı stoper Sebastian Coates'i gündemine aldığı öğrenildi.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Siyah beyazlıların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında.

8 GOLE KATKI YAPTI

2017'den beri Portekiz ekibinin başarısı için ter döken 33 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol atarken, 2 de asist yaptı.

MÜCADELECİ YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Hava toplarındaki hakimiyeti ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 1.96 boyundaki Coates, bu sezon 7 kez sarı kart gördü.

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