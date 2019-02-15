Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puan peşinde! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Müücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
KARTAL'DA HEDEF 3 MAÇLIK SERİ
Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek. Süper Lig'de 22. haftaya Beşiktaş 36 puan ve 3'üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Bülent, Murat, Mina, Chebake, Murat, Donald, Adem, Guilherme, Aleksic, Kamara
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak
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