Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Şenol Güneş'le yakaladığı çıkışla birlikte geçen sezon şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş yeni sezon için umut vermişti. Geçen sezon son hafta 2.'lik şansını kaçıran ve ligi 3. sırada bitiren Kara Kartal önümüzdeki sezon ligde şampiyonluk hedeflerken Avrupa'da da başarı istiyor.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Siyah-Beyazlılar'da tüm planlar bu yönde yapılıyor. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni sezondan aslında ilk görüntüler gelmeye başladı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları Cenk Tosun, Vincent Aboubakar Arthur Masuaku,Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş ile gerçekleştirdiği fotoğraf çekimiyle tanıttı. Klasik Siyah, Beyaz ve Kırmızı renklerden oluşan 3 forma da satışa sunuldu.

'KARTAL' MOTİFLİ FORMA

İç saha forması ve deplasman forması 20 Haziran 19:03'te, Cumhuriyet'in 100. Yılına ithafen tasarlanan üçüncü forma ise 19:23'te lanse edildi. Siyah formanın üzerindeki 'Kartal' motifleri taraftarın beğenisini kazanırken, beyaz sade tasarımıyla dikkat çekti, kırmızı ise daha iddialı bulundu.

BEYAZ GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

adidas; Beşiktaş'ın 2023/2024 formalarının hikayelerini şu şekilde paylaştı:

İç Saha Forması: Beşiktaş JK'nın 120 yıllık tarihi boyunca kazandığı başarılarına istinaden gümüş detayların yer aldığı iç saha formasında beyaz geleneği devam ediyor. Beşiktaş JK'nin geçmişine gururlu bir bakış açısı sunan iç saha forması, tarihe bir saygı duruşu niteliğinde.

KARTAL'IN CESARETİ GÖĞSÜNDE

Deplasman Forması: Beşiktaş'ı nerede olursa olsun yalnız bırakmayan taraftarına ithafen hazırlanan deplasman forması, kartalın cesaretini göğsünde taşıyor. Takıma olan kara sevdanın, her şeyi göze almanın ve her koşulda birlikte kanatlanmanın sembolü olan kartal detayları formada ön plana çıkarken, siyah renk ise asaleti sembolize ediyor.

TÜRK BAYRAĞINI SAYGIYLA TAŞIYOR

Üçüncü Forma: Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet'in kalbinde yer alan Beşiktaş'ın 120. yılını, Cumhuriyet'in 100.Yılıyla birleştiren üçüncü forma, Türk bayrağını saygıyla taşıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının 1399 TL'den satışa sunulduğu görüldü.