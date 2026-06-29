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Spor

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş, yeni sezon formalarını Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği lansmanla tanıttı.

IHA29 Haziran 2026 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
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Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği lansmanla yeni sezon formalarını tanıttı. Siyah-beyazlı ekibin yeni sezonda giyeceği iç saha forması beyaz, deplasman forması siyah-beyaz çubuklu, alternatif forması ise siyah olarak görücüye çıktı.

"Formalarımızın Beşiktaş'a hayırlı olmasını ve başarı getirmesini temenni ediyorum"

Yeni sezon formalarının sergilendiği etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, formaların camiaya hayırlı olmasını temenni ederek yeni sezonda başarı getirmesi dileğinde bulundu. Adalı, "Yeni sezonda siyah formamız asaletimizi, beyaz formamız tertemiz geçmişimizi ve geleceğimizi, çubuklu formamız da siyah ve beyazın eşsiz birlikteliğini yansıtmak için tasarlandı. Taraftarlarımızın ve camiamızın yeni sezon formalarının Beşiktaş'ın çizgisini yansıtan tasarımlarını beğeneceğine ve formaların hak ettiği ilgili göstereceğine inancım tamdır. Önümüzdeki sezonda bütün Beşiktaşlıları sokaklarda, tribünlerde yeni sezon formalarıyla göreceğime inanıyor, formalarımızın Beşiktaş'a hayırlı olmasını ve başarı getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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