İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8746
  • EURO
    35,6083
  • ALTIN
    2513.09
  • BIST100
    10743.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da
Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentinde yapacağı ikinci etap kamp için Avusturya'ya ulaştı.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:54 - Güncelleme:
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da
ABONE OL

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Beşiktaş, Slovenya'nın Maribor kentinde yapacağı ikinci etap kamp için Avusturya'ya ulaştı.

Graz Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarların karşıladığı Beşiktaş kafilesinde futbolcuların yanı sıra asbaşkan Mete Vardar, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, havalimanını çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, Graz Havalimanı'ndan kara yoluyla Slovenya'nın Maribor şehrine hareket etti.

KAMP KADROSU 32 KİŞİ

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduklarını söyledi.

Mete Vardar, Graz Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın sezona "daha hazır" girmesini istediklerini belirterek, "29 kişi geldik, Muçi de gelip katılacak ve 30 kişi olacağız. Daha sonra Semih ve Mert de eklenince 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduk. Bu sene daha hazır, sezona iyi giren bir Beşiktaş istiyoruz. İlk 10 günlük süreç İstanbul'da iyi geçti." dedi.

Beşiktaş'ın sezona çok iyi hazırlandığını dile getiren Vardar, "3 Ağustos'ta Süper Kupa maçı var. Daha sonra da 7-8-9 Ağustos'ta lig başlayacak. O zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Bey önderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Transferle ilgili çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

Vardar, Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına federasyon yetkililerinin olumlu baktığını söyleyerek, "Maç yüzde 80 Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Javi Montero, Ante Rebic ve izinli Mert Günok yer almadı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundaki Semih Kılıçsoy ise kampa 15 Temmuz'da dahil olacak.

Beşiktaş'ın Slovenya kampının kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.