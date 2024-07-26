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Spor

Beşiktaş yeni sezon mesaisinde

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş yeni sezon öncesi çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezon mesaisinde
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Siyah beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 15 dakikası basına açık antrenmanı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başladı.

İdmanda iki gruba ayrılan futbolcular basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.

Bandırmaspor ile oynanan hazırlık maçında kafasına darbe alan Salih Uçan antrenmana katılmadı. Gençlerbirliği ile yarın oynanacak hazırlık müsabakasında tecrübeli oyuncunun forma giymesi beklenmiyor.

Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov, 2 günlük aranın ardından bugünkü idmanda takımla çalıştı.

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