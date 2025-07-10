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Spor

Beşiktaş yeni sezon mesaisinde

Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya kampta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sürdürüyor.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezon mesaisinde
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Üç grup halinde yapılan çalışmalarla başlayan idman, pas ve şut uygulamalarının ardından taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında bugün Avusturya ekibi ST Pölten ile karşılaşacak. NV Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

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