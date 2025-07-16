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Spor

Beşiktaş, yeni sezon mesaisinde

Süper Lig ekibi Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, yeni sezon mesaisinde
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında bugün ülke takımlarından Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

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