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Spor

Beşiktaş yeni sezona kuvvet ve taktik çalışarak hazırlanıyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

DHA18 Temmuz 2021 Pazar 21:02 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 21:02
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Siyah-beyazlılar, sabahki idmanda 5'e 2 çalışması sonrası gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde akşam yapılan antrenman ise kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Sonrasında pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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