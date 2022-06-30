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Spor

Beşiktaş yeni sezona TFF'nin tesislerinde hazırlanıyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, kendi tesislerindeki saha bakım çalışmaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tesislerinde devam etti.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 16:10 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen, ısınma ve istasyon koşuları, esneme çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı salon çalışmasıyla sürdürecek.

Kulüp, yaptığı açıklamayla, tesislerdeki zemin bakımı nedeniyle 3 Temmuz'a kadar futbol takımının saha çalışmalarını Riva'da, salon çalışmalarını ise Ümraniye'de gerçekleştireceğini duyurmuştu.

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