32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7008
  • 6,3906
  • 254.681
  • 98348.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, yeni transferi Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip 28 yaşındaki Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş, bonservisi Borussia Dortmund'da olan ve yeniden kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa'nın henüz transfer için kararını vermemesi nedeniyle, sürpriz bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi.
 
Beşiktaş, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Lewis Holtby'yi görüşmek için İstanbul'a getirdi.
 
Geçen sezon Bundesliga ekibi Hamburg'ta forma giyen 28 yaşındaki Holtby'nin transfer edilmesine teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği öğrenildi.
 
Alman Bild gazetesi, kısa bir süre öne Beşiktaş'ın Holtby'ye 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.8 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurdu.
 
İstanbul'da Beşiktaş ile Lewis Holtby arasında yapılacak görüşmelerin ardından son kararın verilmesi bekleniyor.
 
Bu arada geçen sezon Hamburg'da 31 maça çıkan Lewis Holtby, 5 gol atarken, 6 asist yaptı. 
 
 
 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul çöl sıcaklarına teslim

İstanbul çöl sıcaklarına teslim

Türkmendağı'na operasyon başlatıldı

Türkmendağı'na operasyon başlatıldı

Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Güvenlik kamerası görüntüleri rezaleti ortaya çıkardı

Güvenlik kamerası görüntüleri rezaleti ortaya çıkardı

Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı

Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

MHP lideri Devlet Bahçeli: O dönem bitti

MHP lideri Devlet Bahçeli: O dönem bitti
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor

Hürjet'te kritik aşama geçildi! İşte uçacağı tarih ve özellikleri

Hürjet'te kritik aşama geçildi! İşte uçacağı tarih ve özellikleri

İnstagram uyaracak! Bunu paylaşmak istediğinden emin misin?

İnstagram uyaracak! Bunu paylaşmak istediğinden emin misin?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA