Beşiktaş, yeni transferi Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip 28 yaşındaki Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi.
Beşiktaş, bonservisi Borussia Dortmund'da olan ve yeniden kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa'nın henüz transfer için kararını vermemesi nedeniyle, sürpriz bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Lewis Holtby'yi İstanbul'a getirdi.
Beşiktaş, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Lewis Holtby'yi görüşmek için İstanbul'a getirdi.
Geçen sezon Bundesliga ekibi Hamburg'ta forma giyen 28 yaşındaki Holtby'nin transfer edilmesine teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği öğrenildi.
Alman Bild gazetesi, kısa bir süre öne Beşiktaş'ın Holtby'ye 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.8 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurdu.
İstanbul'da Beşiktaş ile Lewis Holtby arasında yapılacak görüşmelerin ardından son kararın verilmesi bekleniyor.
Bu arada geçen sezon Hamburg'da 31 maça çıkan Lewis Holtby, 5 gol atarken, 6 asist yaptı.
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