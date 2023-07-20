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Spor

Beşiktaş yeni transferini İstanbul'a getirdi

Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı doğrultusunda 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana için Fransız ekibi Lens ile görüşen Beşiktaş, pazarlıkları tamamladı. Yıldız isim transferi sonuçlandırmak için İstanbul'a hareket etti.

20 Temmuz 2023 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni transferini İstanbul'a getirdi
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Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı doğrultusunda 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana için Fransız ekibi Lens ile görüşen Beşiktaş, pazarlıkları tamamladı.

Beşiktaşlı yöneticiler, 4.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Jean Onana ile de anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Transferde anlaşma sağlamasının ardından Jean Onana, İstanbul'a geldi. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı.

JEAN ONANA KİMDİR?

Jean Onana 8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Futbola Nkufo Academy altyapısında başlayan Onana 2018/2019 sezonunda Portekiz ikinci lig ekibi Leixoes'e transfer oldu.

Leixoes takımında 1 maçta forma giyen Onana 2019/2020 sezonunda Lille'e transfer oldu. Buradada forma şansı bulamayan Jean Onana 2020/2021 sezonunda Belçika ekibi Royal Excel Mouscron'a transfer oldu. Royal Excel Mouscron'da 29 maça çıkan Onana 2 gol kaydetti.

Belçika'da bir sezon top koşturan Onana Fransa'ya dönerek Bordeaux takımına transfer oldu. 2021/2022 sezonunda 23 maçta forma giyen Onana geçtiğimiz sezon Lens'e transfer oldu.

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