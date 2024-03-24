Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar'ını buldu! Bonservisi belli oldu

Beşiktaş, Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın alternatiflerini araştırmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, rotasını Azerbaycan'a çevirdi. Golcü oyuncu için pazarlıklar başladı.

VINCENT ABOUBAKAR YOLCU

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki yıl şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar, kadrosunu bu doğrultuda güçlendirmek istiyor. Vincent Aboubakar'ın kadro dışı kalmasıyla bu sezon forvet hattında sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Kamerunlu golcü ile yeni sezonda yollarını ayırmak istiyor.

JUNINHO PAZARLIĞI!

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Azerbaycan ekiplerinden Karabağ'da forma giyen Juninho'yu canlı izledi. Golcü oyuncuya tam not veren Aybaba, kulüple resmi temasa geçti. Azerbaycan basınının aktardığı habere göre; Qarabağ, Brezilyalı forveti için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Samet Aybaba ile Karabağ temsilcileri arasından yakında bir toplantı yapılacağı aktarıldı. Azerbaycan ekibinin, bonservis talebinde indirim yapabileceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Piyasa değeri 1 milyon euro olan Juninho, bu sezon 43 maçta 23 gol attı ve 8 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi