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Spor

Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar'ını buldu! Samet Aybaba devreye girdi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar önce kadro dışı bırakıldı daha sonra affedildi. Siyah beyazlılarda, Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda ayrılması beklenirken, Beşiktaş yeni golcüsünü buldu.

13 Mart 2024 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni Vincent Aboubakar'ını buldu! Samet Aybaba devreye girdi
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Bu sezon ligde hedefini ulaşamayan Beşiktaş, 5 teknik direktör değiştirdi. Son olarak Fernando Santos'u takımın başına getiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen siyah beyazlılar, yeni sezona hazırlanıyor. Yaz transfer dönemi çalışmalarını tam gaz sürdüren Kara Kartal, forvet hattını güçlendirmek istiyor.

YENİ VINCENT ABOUBAKAR AZERBAYCAN'DAN!

Beşiktaş, sezon ortasında kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar'ı daha sonra affetti. Fakat sezon sonu Aboubakar ile yolların ayrılacağı öngürülüyor. Siyah beyazlılar ise golcü transferi için harekete geçti. Azerbaycan basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Karabağ'da forma giyen Olavio Juninho'yu yakından takip ediyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Bayer-Karabağ karşılaşmasında izleyecek.

SAMET AYBABA YILDIZ AVINA ÇIKIYOR

Öte yandan Samet Aybaba'nın sadece Juninho'yu değil, Bayer'in yıldız oyuncuları Borja Iglesias ve Fosu Mensah'ı da izleyecek. Ayrıca, Samet Aybaba bu maçtan bir gün önce Borussia Dortmund ile PSV arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında Marco Reus ve Andre Ramallo'yu izleyecek.

Star Gazetesi

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