İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2274
  • EURO
    36,7566
  • ALTIN
    2965.7
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş yeni yıla zorlu maçlarla girecek
Spor

Beşiktaş yeni yıla zorlu maçlarla girecek

Beşiktaş'ı Ocak ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Seçim heyecanı yaşayan siyah beyazlılar, yeni yılın ilk ayında 7 maç yapacak.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 21:37 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni yıla zorlu maçlarla girecek
ABONE OL

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş'ı Ocak ayında oldukça yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Bodrum Futbol Kulübü, Reeder Samsunspor ve Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da bu dönemde başlayacak. Siyah beyazlılar, kupadaki ilk sınavında Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nde de 2 maç bekliyor. Siyah beyazlı ekip, Athletic Bilbao'yu İstanbul'da ağırladıktan sonra Twente deplasmanında son maçına çıkacak.

Beşiktaş, yeni başkanıyla gireceği Ocak ayında, 4 kez İstanbul dışına çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.