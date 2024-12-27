Beşiktaş yeni yıla zorlu maçlarla girecek

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş'ı Ocak ayında oldukça yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Bodrum Futbol Kulübü, Reeder Samsunspor ve Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da bu dönemde başlayacak. Siyah beyazlılar, kupadaki ilk sınavında Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nde de 2 maç bekliyor. Siyah beyazlı ekip, Athletic Bilbao'yu İstanbul'da ağırladıktan sonra Twente deplasmanında son maçına çıkacak.

Beşiktaş, yeni başkanıyla gireceği Ocak ayında, 4 kez İstanbul dışına çıkacak.