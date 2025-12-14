İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Beşiktaş yeniden devrede! Hedef Zuriko Davitashvili

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı transferler yapmak isteyen Beşiktaş rotasını Avrupa'ya çevirdi. Siyah beyazlı ekip daha önce de gündemine aldığı Saint Etienne forması giyen 24 yaşındaki Gürcü oyuncu Zuriko Davitashvili için düğmeye bastı. İşte detaylar...

14 Aralık 2025 Pazar 10:59
Beşiktaş yeniden devrede! Hedef Zuriko Davitashvili
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden Avrupa'ya çevrildi.

Deneyimli teknik adamın, Türkiye'den herhangi bir oyuncu ile ilgilenmediklerini açıklamasının ardından siyah-beyazlıların yabancı transfer hedefleri netleşmeye başladı.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, daha önce de gündemine aldığı Zuriko Davitashvili için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

HEDEF: DEVREDE TAMAMLAMAK

Foot Mercato'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Gürcü sol kanat oyuncusunun transferini devre arası transfer döneminde tamamlamak istiyor ve oyuncuya yönelik somut bir ilgi gösteriyor.

Haberde, Davitashvili'nin kulübü Saint Etienne'in ise tatmin edici bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği ifade edildi.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon Fransız ekibiyle 14 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Zuriko Davitashvili'nin güncel piyasa değerinin ise 8 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş yönetiminin, şartları zorlayarak bu transferi sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

