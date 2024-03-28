Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon başında da listesinde olan Yusuf Yazıcı için yeniden girişimde bulunma kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Önümüzdeki sezon özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, sadece yabancı değil kaliteli yerli isimlerle de bu bölgede alternatifli bir kadro hazırlamak istiyor.

Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, sezon başında da transfer listesinde yer alan Yusuf Yazıcı için bir kez daha düğmeye bastı. 2019'da 18.5 milyon euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan 27 yaşındaki Yusuf'un sözleşmesi sezonun sonunda bitiyor.

TALİPLERİ ÇOK

Fransız ekibiyle yapılan görüşmelerde sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun sadece Türkiye'den değil yurt dışından da taliplileri var. Rus ve İtalyan ekiplerinin de yakın takibe aldığı Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakmasını, siyah-beyazlılar için avantaj olarak gösteriliyor.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lille formasıyla 36 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.