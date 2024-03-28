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Spor

Beşiktaş yeniden devrede! Kartal, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmıyor

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Beşiktaş sezon başında kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı'yı yeniden gündemine aldı. Siyah beyazlı ekip, sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki deneyimli orta saha için yaz transfer döneminde Fransa'ya çıkarmaya yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah28 Mart 2024 Perşembe 09:00 - Güncelleme:
Beşiktaş yeniden devrede! Kartal, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmıyor
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon başında da listesinde olan Yusuf Yazıcı için yeniden girişimde bulunma kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Önümüzdeki sezon özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen yönetim, sadece yabancı değil kaliteli yerli isimlerle de bu bölgede alternatifli bir kadro hazırlamak istiyor.

Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, sezon başında da transfer listesinde yer alan Yusuf Yazıcı için bir kez daha düğmeye bastı. 2019'da 18.5 milyon euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan 27 yaşındaki Yusuf'un sözleşmesi sezonun sonunda bitiyor.

TALİPLERİ ÇOK

Fransız ekibiyle yapılan görüşmelerde sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Yusuf Yazıcı için Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yapması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun sadece Türkiye'den değil yurt dışından da taliplileri var. Rus ve İtalyan ekiplerinin de yakın takibe aldığı Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakmasını, siyah-beyazlılar için avantaj olarak gösteriliyor.

36 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lille formasıyla 36 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı bu karşılaşmalarda 10 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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