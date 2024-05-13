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Spor

Beşiktaş yeniden devrede! Philippe Coutinho için büyük yarış

Beşiktaş'ın daha önce kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak başarılı olamadığı Philippe Coutinho için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibin oyuncunun transferi için yarışa girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Beşiktaş yeniden devrede! Philippe Coutinho için büyük yarış
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği yıldız oyuncu için flaş bir iddia atıldı.

TEKRARDAN YARIŞA GİRDİ

Brezilya basınında çıkan habere göre Cruzeiro, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ancak haberin detaylarında şu anda kiralık olarak Al-Duhail'de forma giyen yıldız oyuncu için Cruzeiro'nun, Beşiktaş ve Olympiakos ile bir yarışa girdiği söylendi.

Ayrıca Philippe Coutinho'nun, Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakması durumunda önceliğin ufak bir farkla da olsa Beşiktaş'ta olduğu da iddia edildi.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Duhail formasıyla 19 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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