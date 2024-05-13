Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği yıldız oyuncu için flaş bir iddia atıldı.

TEKRARDAN YARIŞA GİRDİ

Brezilya basınında çıkan habere göre Cruzeiro, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ancak haberin detaylarında şu anda kiralık olarak Al-Duhail'de forma giyen yıldız oyuncu için Cruzeiro'nun, Beşiktaş ve Olympiakos ile bir yarışa girdiği söylendi.

Ayrıca Philippe Coutinho'nun, Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakması durumunda önceliğin ufak bir farkla da olsa Beşiktaş'ta olduğu da iddia edildi.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Duhail formasıyla 19 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.