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Spor

Beşiktaş yıldız avında! Kartal'da Philippe Coutinho mesaisi

Beşiktaş transfer döneminin en başından beri kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Philippe Coutinho için görüşmeleri sıklaştırdı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Philippe Coutinho'nun Katar'dan gelen teklifleri değerlendiriyor olması siyah beyazlıların işini zorlaştırsa da Kartal, transfer için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Fanatik2 Eylül 2023 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
Beşiktaş yıldız avında! Kartal'da Philippe Coutinho mesaisi
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Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yeni sezonda 3 kulvarda birden başarı hedefleyen Kara Kartal, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından operasyonuna hız veren siyah beyazlılar, takıma yıldız bir futbolcu kazandırmak için temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER KOLAY OLMAYACAK

Beşiktaş transfer döneminin en başından beri istediği yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sıklaştırdı. Yıldız oyuncu Beşiktaş'a sıcak bakmaya başlasa da transfer yine de kolay değil...

JOSEF DEVREYE GİRDİ

Yönetim, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yla yol ayrımında bulunan Philippe Coutinho'yla ciddi şekilde ilgileniyor. Geçen ay bu transfer için deneyimli kanat oyuncusunun arkadaşı Josef de Souza'yı devreye sokan ancak olumsuz yanıt alan idareciler, Sambacı için tekrar harekete geçti.

TEKLİF DAHA DÜŞÜK AMA...

Avrupa'da transfer penceresinin kapanması sonrasında büyük liglerden bir yere geçiş şansı kalmayan 31 yaşındaki futbolcunun önünde Beşiktaş'la beraber Katar Ligi ekibi Al Duhail seçeneği kaldı. Kartal, Katar ekibinden daha düşük bir teklifte bulunsa da başarılı ismi Avrupa faktörüyle ikna etmeye çalışıyor. Aston Villa'yla menacerler aracılığıyla anlaşan Beşiktaş, şimdi deneyimli ismi ikna turunda...

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