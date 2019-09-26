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Beşiktaş yöneticisi Deniz Atalaya: Yönetim kurulu olarak ortak fikrimiz Fikret Orman’ın görevine devam etmesi

Deniz Atalay, “Yönetim kurulu olarak ortak fikrimiz Fikret Orman’ın görevine etmesi” dedi.

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Beşiktaş'ta bugün kritik bir yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantı öncesi Beşiktaş Yöneticisi Deniz Atalay şunları söyledi: “Fikret Orman’ın istifa edeceğinden yönetim kurulundaki hiçbir arkadaşımızın haberi yoktu. Beşiktaş taraftarının başkan ve ailesine gösterdiği tepkiler kabul edilebilir gibi değil. Başkanın göreve devam etmesi yönünde çok büyük bir baskı var. Beşiktaş taraftarının Fikret Orman’ın mesajını alması gerekiyor. Gelenek haline gelmemesi lazım. Yönetim kurulu olarak ortak fikrimiz Fikret Orman’ın görevine devam etmesi. Beşiktaş camiasının büyüklerin başkana sahip çıkması gerekiyor. Fikret Orman, başkanlık sürecinde çıtayı çok yükseltti, Süleyman Seba’nın ardından en başarılı başkan oldu Başkan üzgün ve kızgın.”

(Akşam)

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