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Spor

Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven: EuroLeague'de üst sıraları hedefleyeceğiz

Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague'de) üst sıraları hedefleyeceklerini vurguladı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 14:42 - Güncelleme:
Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven: EuroLeague'de üst sıraları hedefleyeceğiz
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Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Avrupa Ligi'nde üst sıraları hedefleyeceklerini söyledi.

Özkan Arseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'nde başarılı olmanın önemine değinerek, "Alt sıralarda averaj takımı olmak gibi bir niyetimiz yok. Üst sıraları hedefleyeceğiz. İlk hedefimiz play-off'lar, sonrasında şampiyonluk yolu Beşiktaş'ı bekliyor diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde başarının bütçeye bağlı olduğunu da vurgulayan Özkan Arseven, "Dün akşam başkanımız Serdal Adalı ile de telefonda bir görüşme yaptık. Yurt dışında olduğum için yüz yüze görüşemedik. Başkanımız da sponsorlar konusunda bize büyük destek verecek. İyi sponsorlarla çok başarılı bir takım kurma hedefimiz var. Dusan Alimpijevic, Nedim Yücel ve basketbol yönetim kurulu, Beşiktaş'ı en iyi yerlere getirecektir." diye konuştu.

  • Beşiktaş yöneticisi
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