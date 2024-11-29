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Spor

Beşiktaş yönetim kurulu kararını verdi! Yeni başkan belli oldu

Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Hasan Arat'ın istifasının ardından Hüseyin Yücel'in önderliğinde eksiksiz olarak göreve devam etme kararı aldı.

29 Kasım 2024 Cuma 21:13 - Güncelleme:
Beşiktaş yönetim kurulu kararını verdi! Yeni başkan belli oldu
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Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Hasan Arat'ın istifasının ardından Hüseyin Yücel'in önderliğinde eksiksiz olarak göreve devam etme kararı aldı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüzden Açıklama

Değerli Beşiktaşlılar,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Sayın Başkan Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç'ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

  • Beşiktaş yönetim kurulu
  • Hasan Arat
  • Hüseyin Yücel

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