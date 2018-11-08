Beşiktaş yönetimi Vida'yı satma kararı aldı

Beşiktaş'ta yönetim devre arasında takıma kaliteli bir golcü kazandırabilmek için Domagoj Vida ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Sezon başından beri gol noktasında büyük sıkıntı yaşanan Siyah-beyazlılarda golcü arayışı tam hızıyla sürüyor.

En büyük sorun mali kaynak

Yönetim, kulübün ekonomik durumunu fazla sıkıntıya sokmamak için kadrodan bir yıldızın satıp yerine golcü almayı planlıyor. Kaliteli bir golcü alabilmek için bir yıldızın satılması gerekiyor.

Ocak ayı öncesinde Kara Kartal'da forma giyen Adriano, Babel ve Vagner Love'a talip var. Yine yaz döneminde birçok takımın transfer listesinde yer alan Domagoj Vida'yı a isteyen kulüpler var.

Para edecek oyuncu Domagoj Vida

Teklif gelen oyuncular içinde en fazla para kazandıracak oyuncu Vida gibi gözüküyor. Diğer oyunculardan gelen tekliflerden elde edilecek gelirle istenilen bir golcü alınamayacak.

Sezon başında da birçok kulübün peşinde olduğu Hırvat stoperin satılmasına teknik heyetin olumlu bakmamasına rağmen, yönetimin ise "Kaliteli bir golcü istiyorsak, para edecek bir yıldızı gözden çıkarmalıyız" diyerek Vida'nın satılmasına sıcak bakıyor.

(Takvim)