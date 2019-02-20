Beşiktaş yönetiminden Adem Ljajic'e 10 bin euro ceza
Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçına hazırlanan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e ceza geldi.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Adem Ljajic'e para cezası geldi.
Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 5 gole (2 gol, 3 asist) doğrudan katkıda bulunan Ljajic, Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağı için para cezası kesildi.
Kulüp İç Disiplin talimatı gereği çift sarı karttan ceza almanın para olarak karşılığı 6 bin euro'ydu. Yönetim Güneş'in talebiyle 4 bin euro'luk ekstra bir ceza daha kesti ve Ljajic'in toplam cezası 10 bin euro oldu..
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.