Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Yenilginin ardından siyah-beyazlı takımda Giovanni van Bronckhorst ile ilgili karar çıktı.

YÖNETİM YARIN GÖRÜŞECEK

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Yönetim Kurulu, Giovanni van Bronckhorst'un durumuyla alakalı yarın toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ardından ise Hollandalı hoca ile yollar ayrılabilir.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Hollandalı teknik direktör maçın ardından, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Yönetimin desteğini hissediyordum, bu maçtan sonra bu değişir mi bilmiyorum. Benim için de çok zor bir durum. Bunu değiştirmenin tek yolu, maç kazanmaktır."

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, son 6 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı.