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Spor

Beşiktaş Yunan golcü için düğmeye bastı! Aboubakar'ın yerine Vangelis Pavlidis

Sezon sonunda Vincent Aboubakar ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş santrafor transferi için düğmeye bastı. Siyah beyazlı ekip bu sezon AZ Alkmaar'da inanılmaz bir performans ortaya koyan Vangelis Pavlidis için imkanları zorlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

27 Mart 2024 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Beşiktaş Yunan golcü için düğmeye bastı! Aboubakar'ın yerine Vangelis Pavlidis
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Yeni sezona mutlak golcü transferiyle başlayacak Beşiktaş, AZ Alkmaar forması giyen Vangelis Pavlidis'i listesine aldı. Siyah-beyazlılar, Yunan santrforun transferi için kesenin ağzını sonuna kadar açabilir.

BEŞİKTAŞ, PAVLIDIS İLE TÜM ŞARTLARI ZORLAYABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, AZ Alkmaar'ın sezona damga vuran forveti Vangelis Pavlidis, Beşiktaş'ın gündeminde. Aboubakar ile kesin olarak yolları ayıracak Beşiktaş, Pavlidis için tüm şartları zorlayabilir.

PAVLIDIS'İN KARNESİ

Piyasa değeri 22 milyon euro olan 25 yaşındaki Pavlidis, bu sezon adeta alev aldı. Yunan santrfor, AZ Almaar formasıyla sahaya çıktığı 38 maçta 27 gol ve 4 asistlik performansa imza attı. Yıldız ismin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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