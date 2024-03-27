Yeni sezona mutlak golcü transferiyle başlayacak Beşiktaş, AZ Alkmaar forması giyen Vangelis Pavlidis'i listesine aldı. Siyah-beyazlılar, Yunan santrforun transferi için kesenin ağzını sonuna kadar açabilir.

BEŞİKTAŞ, PAVLIDIS İLE TÜM ŞARTLARI ZORLAYABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, AZ Alkmaar'ın sezona damga vuran forveti Vangelis Pavlidis, Beşiktaş'ın gündeminde. Aboubakar ile kesin olarak yolları ayıracak Beşiktaş, Pavlidis için tüm şartları zorlayabilir.

PAVLIDIS'İN KARNESİ

Piyasa değeri 22 milyon euro olan 25 yaşındaki Pavlidis, bu sezon adeta alev aldı. Yunan santrfor, AZ Almaar formasıyla sahaya çıktığı 38 maçta 27 gol ve 4 asistlik performansa imza attı. Yıldız ismin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.