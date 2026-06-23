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Spor

Beşiktaş yurt dışı kamp programını duyurdu

Süper Lig ekibi Beşiktaş yeni sezon öncesi gerçekleştireceği yurt dışı kamp programını duyurdu.

AA23 Haziran 2026 Salı 17:41 - Güncelleme:
Beşiktaş yurt dışı kamp programını duyurdu
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Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu yurt dışı kamp çalışmalarının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Beşiktaş, sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı takım, yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Burada altı hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Perşembe:

18.00 Beşiktaş-Gyirmot (X-BIONIC SPHERE)

5 Temmuz Pazar:

18.00 Beşiktaş-MTE 1904 KFT (MTE 1904)

10 Temmuz Cuma:

18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

14 Temmuz Salı:

12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)

18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)

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