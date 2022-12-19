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Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 19:09 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor ile 21 Aralık Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş bir önceki maçta Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etmişti.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 22 puan ile 8.sırada bulunuyor.

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