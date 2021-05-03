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Spor

Beşiktaş'a 120 milyon TL'lik gelir

Bu sezon yayın havuzundan 75.9 milyon TL'yi kasasına koyan Beşiktaş, şampiyon olması halinde sezonu yaklaşık 120 milyon TL'lik gelirle tamamlayacak.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:46
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu için Süper Lig'de galibiyet primini 2.7 milyon TL, beraberlik ücretini de 1.4 milyon TL olarak belirlemişti. Bu tarifede 67.5 milyon TL'si galibiyet, 8.4 milyon TL'si de beraberlik olmak üzere toplamda 75.9 milyon TL'yi kasasına koyan Beşiktaş, kalan 3 maçta alacağı sonuçlarla da gelirini daha da artıracak.

TFF'nin lig şampiyonuna yapacağı 42 milyon TL'lik ödeme de eklendiğinde Siyah-Beyazlılar, sezonu yaklaşık 120 milyon TL'lik gelirle tamamlayacak.

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