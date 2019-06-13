Beşiktaş’a 17’lik yıldız Ajdin Hasic ŞENOL Güneş’in Milli Takım’a gitmesinin ardından takımın başına Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Bosna Hersek’li Ajdin Hasic’i kadrosuna kattı.