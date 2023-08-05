Beşiktaş'a 2 yıldız transfer birden

Beşiktaş'ın ikna etmeye yakın olduğu Nicolas Pepe, Arsenal'dan bonservisini alıyor. BBC ise Alex Oxlade-Chamberlain'in, 2+1 yıllık teklifi değerlendirdiğini yazdı. İşte Beşiktaş'ta son gelişmeler...

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALACAK

Transfer döneminde yoğun eleştirilere maruz kalan Beşiktaş yönetimi, yıldız isimlerle taraftarının gönlünü almak istiyor.

ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ

Strateji değiştiren Başkan Ahmet Nur Çebi, tanınmış futbolculara yönelme kararı aldı. Kara Kartal, Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain ile Arsenal'la sözleşme feshi için masaya oturan Nicolas Pepe ile temasta. İki futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı.

CHAMBERLAİN'İN SAĞLIĞI YERİNDE

Sakatlık problemleri yaşayan İngiliz orta saha Chamberlain'in raporları temiz çıktı. Dünya basınının en önde gelen kuruluşlarından BBC, yıldız futbolcunun 2+1 yıllık kontratı değerlendirdiğini yazdı. Nicolas Pepe ise Chamberlain'e nazaran daha zor bir transfer. Arsenal, 2019'da 80 milyon euroya transfer ettiği kanat oyuncusundan büyük zarar etti. 28 yaşındaki Fildişili futbolcu, geçen sezon Fransız ekibi Nice'e bedelsiz olarak kiralandı.

FİLDİŞİLİ YILDIZ BÜTÇEYİ ZORLAYACAK

Piyasa değeri şimdilerde 18 milyon euro olan 28 yaşındaki Pepe'nin ismi Avrupa'da halen geçerli. The Mirror'a göre; Arsenal, sezon sonunda kontratı sona erecek futbolcuyu serbest bırakmak üzere. Son kararı Teknik Direktör Mikel Arteta'nın vereceği belirtilse de futbolcunun Topçular'da hiçbir geleceği kalmadı. İngiltere ve Fransa'dan teklifler alıyor. Bir zamanlar 80 milyon euroyu gören Pepe, gelirse Beşiktaş takımında en çok kazanan futbolcu olabilir.