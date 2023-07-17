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Spor

Beşiktaş'a 20 milyon Euro'luk yeni yıldız

Gelecek sezon kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta temaslar hızlandı. Siyah-beyazlılar Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Ricardo Horta için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fanatik17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'a 20 milyon Euro'luk yeni yıldız
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Dusan Tadic'i Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir ismi gündemine aldı. Vakit kaybetmek istemeyen Kara Kartal, 20 milyon Euro'luk yıldız için hemen çalışmaları başlattı, temaslar hızlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, birçok isim konusunda atak yapsa da Emrecan Bulut dışında bir takviye yapamamıştı. En az 3 transferin Almanya kampına yetişmesini isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in talebini karşılamak için yoğun çaba sarf eden idareciler, Dusan Tadic'in Fenerbahçe'ye kaptırılması sonrasında hücum hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye bastı.

TEMASLARA BAŞLANDI

Son olarak gündeme gelen ismin, Portekiz ekibi Braga'dan Ricardo Horta olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki 1,73'lük sol forveti kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal'ın, Braga'yla temaslara başladığı bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Kariyerinde daha önce Benfica ve Malaga gibi kulüplerde de forma giyen Horta, sol forvet bölgesine ek olarak sağ kanat ve ikinci santrfor olarak görev alabiliyor. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Beşiktaş'ın, Horta için yapacağı kiralama teklifine satın alma opsiyonu da ekleyeceği ve bu doğrultuda görüş alış verişinin sürdüğü ifade edildi. Braga'nın kaptanlığını yapan başarılı isim, geçen sezon takımıyla 45 karşılaşmaya çıkıp 16 gol ve 10 asistlik performans ortaya koymuştu.

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