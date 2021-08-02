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Spor

Beşiktaş'a 23'lük forvet! Transfer...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transferde rotayı forvet hattına çevirdi. Siyah beyazlı ekip Belçika kulübü Club Brugge'den ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki Nijeryalı forvet David Okereke'yi transfer etmek istiyor.

2 Ağustos 2021 Pazartesi 19:17 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 19:17
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Beşiktaş 'ta forvet bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Club Brugge'den ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki Okereke girdi.

GALATASARAY 'A KARŞI FORMA GİYMİŞTİ

Hollanda basınından Het Nieuwsblad'ın paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Nijeryalı forvet David Okereke'yi transfer etmek istiyor. 1997 doğumlu oyuncu iki sezondur Club Bruge forması giyiyor. Önceki sezon şampiyonluk yaşayan Okereke, Galatasaray'a karşı da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında forma giymişti. Okereke, Belçika ekibinde 71 maçta 17 gol attı.

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