Beşiktaş'a 3 yıldız transfer birden

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk, UEFA Konferans Ligi'nde de final hedefleyen Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

3 İSİM ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILDI

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son olarak 3 isim üzerine yoğunlaştı.

HALİL DERVİŞOĞLU

Stoper, sol kanat ve forvet takviyeleri doğrultusunda adımlar atan Kazancı, ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş'in alınmasını bizzat istediği Halil Dervişoğlu'nun transferini bitirmek üzere... 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Brentford'la sonraki satıştan yüzde 25 pay artı bonuslar olmak üzere bonservis bedeli olmadan el sıkışan Kazancı, oyuncuyla yapılan sözlü anlaşmayı da resmileştirmek üzere. Kara Kartal'ın dün başlayan ve 21 Temmuz'a kadar sürecek olan Almanya kampına gelen ilk transferin Halil Dervişoğlu olması bekleniyor.

DANIEL AMARTEY

Stoper hattında Welinton'la yolların ayrılması, Romain Saiss'in durumunun belirsizliğini koruması ve Tayyip Talha Sanuç'un da sakatlığının olmasından dolayı Beşiktaş, savunma hattını da güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Stoper bölgesi için yapılan çalışmalarda birçok ismi gündemine alan Siyah-Beyazlılar, son olarak Daniel Amartey'in üzerine yoğunlaştı. İngiliz ekibi Leicester City'le yollarını ayıran 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyla yapılan görüşmelerde oldukça mesafe kat eden Ceyhun Kazancı, 1,86'lık stoperi Almanya kampına getirmek istiyor.

DUSAN TADIC

Hollanda Ligi devi Ajax'ın yıldız 10 numarası Dusan Tadic, Beşiktaş'ın yıldız transferi konusundaki hedefleri arasında yer alıyor. Kaptanlığını yaptığı takımla 1 yıllık sözleşmesi bulunsa da ayrılık kararı alan ve bonservisini alarak yollarını ayırmaya çalışan 34 yaşındaki futbolcunun boşa çıkması bekleniyor. Menajeri Milos Malenovic aracılığıyla Ajax'a ayrılma kararını ileten Tadic, gelecek yanıtı bekliyor. Menajer Malenovic'in, Ajax'ı bedelsiz ayrılığa ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ve 34 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Beşiktaş'a getirmeyi istediği bildirildi. Tadic, Ajax'tan bedelsiz ayrılırsa Kartal, oyuncuya 2 yıllık teklifte bulunacak.