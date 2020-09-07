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Spor

Beşiktaş'a Aboubakar ve Koita'dan biri geliyor

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni golcüsünü Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirecek. Gündemde Vincent Aboubakar ve Fode Koita var...

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 09:28
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Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın sürpriz bir şekilde Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’in yolunu tutması sonrasında Beşiktaş, forvet arayışlarına başlamıştı.

Bu doğrultuda; Mario Balotelli ve Mario Mandzukic gibi dünya yıldızlarıyla temas kuran ancak sonuç alamayan Beşiktaş; Ze Luis için Porto’yla, Oumar Niasse ve Papiss Cisse’yle de oyuncularla anlaşma sağlayamamıştı.

Bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kulübe haber gönderen Vincent Aboubakar için çalışma başlatan Kara Kartal, Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmeye oldukça yaklaştı.

Menajerinin herhangi bir sağlık sıkıntısının olmadığını açıkladığı tecrübeli golcünün, pazar günü Trabzonspor’la oynanacak 2020- 21 sezonunun ilk maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

UMUT NAYİR TAKASTA ÖNERİLDİ

Siyah-Beyazlılar, forvet hamlesi doğrultusunda Kasımpaşa’nın golcüsü Fode Koita için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetimin son olarak 29 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisine Umut Nayir’i önerdiği, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

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