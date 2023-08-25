Transfer çalışmaları doğrultusunda önceliği stoper bölgesine veren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi: Jamaal Lascelles.

Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Newcastle United forması giyen stoper Jamaal Lascelles ile ciddi şekilde ilgileniyor ve yakın zamanda resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Haberde, 29 yaşındaki oyuncunun Newcastle United'da mutlu olduğu ancak daha fazla oynayabileceği bir kulübe transfer olma fikrine de açık olduğu belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Newcastle United ile 11 resmi maça çıkan İngiliz stoper, 1 gol kaydetmeyi başarmıştı.

JAMAAL LASCELLES KİMDİR?

29 yaşındaki İngiliz oyuncu Jamaal Lascelles, stoper bölgesinde forma giyiyor. 1.88 boyundaki oyuncu, kariyeri boyunca Nottingham Forest, Stevenage ve Newcastle United takımlarında forma giydi ve çıktığı 302 maçta 19 gol 5 asistlik performans gösterdi.