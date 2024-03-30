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Spor

Beşiktaş'a Al-Musrati'den müjde!

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sakatlığını atlatan Al-Musrati'nin bu mücadele forma giyebileceği belirtildi.

30 Mart 2024 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Al-Musrati'den müjde!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Rams Başakşehir'e konuk olacak. Ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrılan siyah beyazlılar, rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Beşiktaş'a, Rams Başakşehir maçı öncesinde Al-Musrati'den iyi haber geldi. Libyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını tamamlayamamıştı.

27 yaşındaki futbolcu, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde ise forma giyememişti. Tedavisi sona eren Al-Musrati'nin, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde maça 11'de başlayacağı belirtildi.

Bu arada Beşiktaş'ta, Rams Başakşehir maçı öncesi taktik antrenmanlara ağırlık veriliyor. Santos'un, çalışmalarda zaman zaman Aboubakar - Ghezzal ikilisini 11'de denediği öğrenildi.

Savunmada Necip - Colley tandemini bozmayı düşünmeyen Portekizli teknik adamın, sağ bek pozisyonunda ise Svensson yerine Onur Bulut'u oynatmayı planladığı ifade edildi.

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