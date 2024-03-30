Beşiktaş'a Al-Musrati'den müjde!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Rams Başakşehir'e konuk olacak. Ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrılan siyah beyazlılar, rakibini yenerek moral bulmak istiyor.
Beşiktaş'a, Rams Başakşehir maçı öncesinde Al-Musrati'den iyi haber geldi. Libyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını tamamlayamamıştı.
27 yaşındaki futbolcu, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde ise forma giyememişti. Tedavisi sona eren Al-Musrati'nin, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde maça 11'de başlayacağı belirtildi.
Bu arada Beşiktaş'ta, Rams Başakşehir maçı öncesi taktik antrenmanlara ağırlık veriliyor. Santos'un, çalışmalarda zaman zaman Aboubakar - Ghezzal ikilisini 11'de denediği öğrenildi.
Savunmada Necip - Colley tandemini bozmayı düşünmeyen Portekizli teknik adamın, sağ bek pozisyonunda ise Svensson yerine Onur Bulut'u oynatmayı planladığı ifade edildi.