Beşiktaş'a Ante Rebic piyangosu

Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan 2 yıllığına kadroya kattığı ancak gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Ante Rebic'e talip çıktı.

BEŞİKTAŞ ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'in oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın da yeni sezon da devam etmeyeceği isimlerden olan Hırvat yıldızın olası transferinde zorluk çıkarması beklenmiyor.

Hırvat ekibinin Rebic'in durumunu takip ettiği ve sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş forması altında 23 maçta 691 dakika şans bulan 30 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performanslar sergiledi. Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Rebic; Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve son olarak da Santos gibi hocalara kendini kanıtlayamamış ve bazı maçlarda da kadro dışı kalmıştı.