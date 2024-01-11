İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0006
  • EURO
    32,927
  • ALTIN
    1954.08
  • BIST100
    7895.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a bir darbe de Tyler Boyd'dan!
Spor

Beşiktaş'a bir darbe de Tyler Boyd'dan!

2019 yılında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Tyler Boyd, oynadığı döneme dair alacakları olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'ı CAS'a şikayet etti.

11 Ocak 2024 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'a bir darbe de Tyler Boyd'dan!
ABONE OL

Beşiktaş'a Victor Ruiz'in ardından Tyler Boyd'dan kötü haber geldi. Tyler Boyd, geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlıları CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) şikayet etti.

ABD'li futbolcu davayı kazanırsa Beşiktaş, 1.6 milyon euro ödeyecek.

Tyler Boyd Beşiktaş'a, 2019 yılında transfer oldu. Siyah-beyazlı formayı 35 maçta terleten kanat oyuncusu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

VICOR RUIZ'E 2.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş Kulübü'nün 15 Temmuz 2020'de sözleşmesini fesheden İspanyol futbolcu Victor Ruiz'e tazminat ödemesine hükmetti. CAS'ın karırı Siyah beyazlı kulüpten yapılan şu açıklama ile duyuruldu:

"20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin 538,93 avro ve Kovid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270 bin avro tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık yüzde 5 faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.