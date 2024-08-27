İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0329
  • EURO
    38,0508
  • ALTIN
    2751.96
  • BIST100
    9565.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a bir yıldız daha! Joao Mario imzaya yakın
Spor

Beşiktaş'a bir yıldız daha! Joao Mario imzaya yakın

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu sefer dümeni Portekiz'e kıran siyah beyazlı ekip, Benfica'nın kadroda düşünmediği Joao Mario için görüşmelere devam ediyor. İşte detaylar...

Akşam27 Ağustos 2024 Salı 09:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'a bir yıldız daha! Joao Mario imzaya yakın
ABONE OL

Joao Mario'nun eli kulağında. Bu sezon yaptığı nokta atışı transferlerle iyi bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş'ın son bombası Portekizli Joao Mario olabilir. Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt, "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali var" açıklamasıyla, oyuncunun transfer sezonu bitmeden ayrılacağını bildirdi. Portekiz basını da tecrübeli oyuncunun kadro dışında kaldığını ve ayrılmak için görüşmeler yaptığını duyurdu. Ancak Beşiktaş'a geleceğine dair en somut bilgiler Brezilya basınından geldi.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Joao Mario'yu Flamengo'nun kadrosuna katmak için çok çaba gösterdiğini belirten br.bolavip.com, Benfica'da kazandığı paranın aynısının kendisine önerildiğini bildirdi. Ancak tecrübeli ismin, Avrupa'da kalmaya karar verdiğini ve Brezilya'ya gitme seçeneğini dışladığı vurgulandı. 31 yaşında olan ve her iki kanatta da oynayabilen oyuncu, bu anlamda Beşiktaş için bir joker olma özelliği taşıyacak. Oyuncu Benfica'da 149 maçta 36 gol ve 26 asistlik skor katkısı yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.