Joao Mario'nun eli kulağında. Bu sezon yaptığı nokta atışı transferlerle iyi bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş'ın son bombası Portekizli Joao Mario olabilir. Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt, "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali var" açıklamasıyla, oyuncunun transfer sezonu bitmeden ayrılacağını bildirdi. Portekiz basını da tecrübeli oyuncunun kadro dışında kaldığını ve ayrılmak için görüşmeler yaptığını duyurdu. Ancak Beşiktaş'a geleceğine dair en somut bilgiler Brezilya basınından geldi.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Joao Mario'yu Flamengo'nun kadrosuna katmak için çok çaba gösterdiğini belirten br.bolavip.com, Benfica'da kazandığı paranın aynısının kendisine önerildiğini bildirdi. Ancak tecrübeli ismin, Avrupa'da kalmaya karar verdiğini ve Brezilya'ya gitme seçeneğini dışladığı vurgulandı. 31 yaşında olan ve her iki kanatta da oynayabilen oyuncu, bu anlamda Beşiktaş için bir joker olma özelliği taşıyacak. Oyuncu Benfica'da 149 maçta 36 gol ve 26 asistlik skor katkısı yaptı.