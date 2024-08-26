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Spor

Beşiktaş'a bir yıldız daha! Kartal'ın yeni stoperi Felix Uduokhai

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Augsburg forması giyen Nijerya asıllı Alman futbolcu Felix Uduokhai'yi 5.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile renklerine bağladı. İşte detaylar...

Akşam26 Ağustos 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'a bir yıldız daha! Kartal'ın yeni stoperi Felix Uduokhai
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Sezona yeni transferleriyle birlikte oldukça etkili başlayan Beşiktaş'ta takviyeler devam ediyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un sol stoper beklentisi de çözüme kavuştu. Siyah beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'dan 26 yaşındaki savunmacı Felix Uduokhai'yi 5.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Almanya doğumlu Nijerya asıllı stoper, eğitimi 1860 Münih altyapısında tamamlayıp önce Wolfsburg, sonra Augsburg'a transfer oldu. Almanya A Takımı hariç tüm yaş kategorilerinde forma giydi.

SOLDA 10 MAÇTA 4 GOL

2020 yılında 7 milyon euroya Wolfsburg'dan Augsburg'a transfer olan Uduokhai, kariyerinde 196 maçta stoper olarak oynadı, 8 kez gol attı. 16 kez ön libero, 11 kez sol bek, 2 kez orta saha sağ kanat, 1 kez de merkez orta sahada görev yaptı. Orta sahanın solunda oynadığı 10 karşılaşmada tam 4 gol attı. Kariyerindeki toplam 251 maçta 12 gol 1 asistle oynayan Nijerya asıllı futbolcu, 4'ünü orta sahanın solunda oynadığı 10 maçta kaydetti. Teknik direktörlerin sıkıştığı anlarda istenen yere geçip görevini yaptı.

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