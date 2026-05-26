İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9078
  • EURO
    53,3563
  • ALTIN
    6653.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'a Brezilyalı teknik direktör! Libertadores kazanmıştı...
Spor

Beşiktaş'a Brezilyalı teknik direktör! Libertadores kazanmıştı...

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlıların, son olarak Flamengo'yu çalıştıran 40 yaşındaki Filipe Luis ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 18:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Brezilyalı teknik direktör! Libertadores kazanmıştı...
ABONE OL

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme dikkat çeken bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ, FİLİPE LUİS İLE İLGİLENİYOR

Brezilyalı gazeteci Dan Abreu'nun haberine göre, Filipe Luis ile Avrupa'dan birçok kulüp temas halinde. Siyah-beyazlıların da genç teknik adamla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı öne sürüldü.

Haberde; Fransa'dan Strasbourg, İngiltere'den Fulham ve Türkiye'den Beşiktaş'ın 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yakından ilgilendiği belirtildi.

Bununla birlikte, şu ana kadar Filipe Luis için resmi bir teklif yapılmadığı ancak deneyimli teknik adamın yakın zamanda kulüplerle görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi. Flamengo ile Libertadores şampiyonluğu yaşayan genç teknik adamın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya yakın olduğu yorumları yapılıyor.

FLAMENGO KARİYERİ

Teknik direktörlük yaptığı ilk ve son yer olan Flamengo'da 100 maça çıkan Filipe Luis; 63 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Bu süreçte; Güney Amerika kıtasının en büyük kupası olarak kabul edilen Libertadores'i müzesine götüren Flamengo ayrıca 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Süper Kupası olmak üzere toplam 4 büyük kupa kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.