Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme dikkat çeken bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ, FİLİPE LUİS İLE İLGİLENİYOR

Brezilyalı gazeteci Dan Abreu'nun haberine göre, Filipe Luis ile Avrupa'dan birçok kulüp temas halinde. Siyah-beyazlıların da genç teknik adamla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı öne sürüldü.

Haberde; Fransa'dan Strasbourg, İngiltere'den Fulham ve Türkiye'den Beşiktaş'ın 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yakından ilgilendiği belirtildi.

Bununla birlikte, şu ana kadar Filipe Luis için resmi bir teklif yapılmadığı ancak deneyimli teknik adamın yakın zamanda kulüplerle görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi. Flamengo ile Libertadores şampiyonluğu yaşayan genç teknik adamın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya yakın olduğu yorumları yapılıyor.

FLAMENGO KARİYERİ

Teknik direktörlük yaptığı ilk ve son yer olan Flamengo'da 100 maça çıkan Filipe Luis; 63 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Bu süreçte; Güney Amerika kıtasının en büyük kupası olarak kabul edilen Libertadores'i müzesine götüren Flamengo ayrıca 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Kupası ve 1 Brezilya Süper Kupası olmak üzere toplam 4 büyük kupa kazandı.