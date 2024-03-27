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Spor

Beşiktaş'a Chamberlian müjdesi!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Alex Oxlade-Chamberlain bireysel antrenmanlara başladı.

27 Mart 2024 Çarşamba 18:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'a Chamberlian müjdesi!
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Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den müjdeli haber geldi.

Siyah-Beyazlı kulübün açıklamasında deneyimli oyuncunun, bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi.

Alanyaspor'la oynanan maçın 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.

Beşiktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat olduğunu duyurmuştu.

CHAMBERLAIN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.

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