Beşiktaş'a Chamberlian müjdesi!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den müjdeli haber geldi.

Siyah-Beyazlı kulübün açıklamasında deneyimli oyuncunun, bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi.

Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı. ������ pic.twitter.com/Ck8KDy9TFo — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 27, 2024

Alanyaspor'la oynanan maçın 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.

Beşiktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat olduğunu duyurmuştu.

CHAMBERLAIN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.