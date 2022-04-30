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Spor

Beşiktaş'a coşkulu karşılama

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

DHA30 Nisan 2022 Cumartesi 20:23 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lign 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Ligin 35'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Siyah-beyazlı kafile, havayolu ile şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Erkilet Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar özellikle Beşiktaş Teknik Direktör Valerien Ismael'e sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş takım otobüsü meşalelerle uğurlandı.

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